Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января – Бородянский

Законопроект о дезинформации будет представлен в начале января 2020 года. Об этом 23 декабря в Telegram сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

«Проект закона о дезинформации находится на финальной стадии разработки. Он нарабатывался последние полтора месяца специалистами Министерства культуры молодежи и спорта вместе с представителями журналистского и медиа сообщества, которые нашли возможность все это время работать в рабочих группах», – написал он.

Бородянский подчеркнул, что ведомство готово представить законопроект ко второму этапу обсуждения.

«Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога», – добавил министр.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положение «о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации».

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло «терминологическое недоразумение» из-за ошибочного применения термина «стандарты новостей» в документах его министерства. «Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право исключительно профессионального сообщества», – сообщил Бородянский.

22 ноября Минкульт и нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко презентовали в ограниченном кругу представителей онлайн-медиа черновик закона по урегулированию деятельности СМИ. Среди предложений – создание должности медийного омбудсмена по вопросам информации для мониторинга СМИ на предмет дезинформации, административная и уголовная ответственность за распространение дезинформации. Еще один предложенный принцип – введение так называемого fair play. Доход СМИ не должен быть меньше, чем объем денежной поддержки со стороны его собственника.

4 декабря в здании Национального союза журналистов Украины состоялась публичная дискуссия по поводу медиаинициатив Бородянского, на которую сам министр не пришел.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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