Путин рассказал, что пьет вместо чая

Президент Владимир Путин рассказал, что вместо чая пьет заваренные травы с Алтая.
«Я пью даже не чай – чувствую, что вы сейчас к краснодарскому чаю будете вести – а, знаете, заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», – рассказал Путин на встрече с сельхозпроизводителями.
Видео со встречи опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Путин о рецепте своего чая: Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая pic.twitter.com/SCUCQ2W6RN
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019
В июне пресс-секретарь Путина Дмитрий Смирнов рассказал о термосе, из которого российский лидер постоянно пьет чай.
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