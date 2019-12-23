Путин оценил предложения по поддержке сельского туризма

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий может появиться отдельное направление поддержки сельского туризма и строительство необходимой для этого инфраструктуры.

Об этом глава государства сказал на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, которая проходит в Адыгее.

Предприниматели озвучили предложения по разработке комплексной программы поддержки сельского туризма и строительства необходимой для этого инфраструктуры. Путин заявил, что знает о состоянии социальной сферы в селах, информирует ТАСС.

«Там очень много проблем, ну очень много. На исправление ситуации нацелена как раз программа, про которую я говорил (госпрограмма комплексного развития сельских территорий, – прим. ВЗГЛЯД) – 2 с лишним трлн рублей на развитие инфраструктуры, социалки на селе. В рамках этой программы наверняка можно выделить направления, связанные с сельским туризмом и развитием инфраструктуры под него», – сказал российский лидер.

Президент отметил, что это «можно и нужно делать». Президент подчеркнул, что ООН объявила 2020 год годом экологического и сельского туризма. «Поэтому мы в общий тренд вполне можем и должны вписаться», – добавил глава государства.

Ранее Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

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