Американская актриса Хилари Дафф вышла замуж. Свадебным снимком она поделилась в Instagram.

На фото она в свадебном платье позирует вместе с мужем, музыкантом Майклом Кома на фоне автомобиля с надписью «Молодожены».

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 22 Дек 2019 в 6:55 PST

У Дафф и Кома есть дочь Бэнкс Вайолет Бэир, которая родилась 29 октября 2018 года.

До рождения ребенка пара встречалась два года. С 2010-го по 2016 год Дафф была замужем за хоккеистом Майком Комри, от которого в 2012 году родила сына Луку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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