Американская актриса Хилари Дафф вышла замуж. Свадебным снимком она поделилась в Instagram.
На фото она в свадебном платье позирует вместе с мужем, музыкантом Майклом Кома на фоне автомобиля с надписью «Молодожены».
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У Дафф и Кома есть дочь Бэнкс Вайолет Бэир, которая родилась 29 октября 2018 года.
До рождения ребенка пара встречалась два года. С 2010-го по 2016 год Дафф была замужем за хоккеистом Майком Комри, от которого в 2012 году родила сына Луку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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