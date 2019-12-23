Киевское «Динамо» досрочно вернуло из аренды украинского нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.
На первые зимние сборы футболист поедет уже с киевской командой.
Последние полгода Русин выступал на правах аренды за луганскую «Зарю», в ее составе нападающий провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Русин является воспитанником «Динамо» и начал выступать за первую команду в 2018 году. В составе киевлян нападающий сыграл 27 поединков, забил семь голов и сделал один ассист.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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