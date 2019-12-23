Десять фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир» этапируют из ростовского СИЗО в неизвестном направлении

Десять незаконно осужденных крымских татар этапируют из ростовского СИЗО-1 в неизвестном направлении. Об этом в Facebook сообщает общественная организация «Крымская солидарность» со ссылкой на активистов, пытавшихся осуществить передачу в СИЗО.

“К сожалению, нам не удалось осуществить передачу. Нам сказали в СИЗО, что некоторые уже находятся на этапе, а некоторые – готовятся к этапированию”, – сказал активист Куламет Ибраимов.

По его словам, Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.

Эту новость подтверждает мать братьев Абдуллаевых Диляра Абдуллаева, отметившая, что с 21 декабря её сыновья числятся в ростовском СИЗО, как убывшие по этапу. При этом направление этапирования не уточняется.

«Сегодня 21 декабря…Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано — убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал — нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так. У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят — это невозможно, вернее я не понимала о чем речь», – сказала она.

⚡️ДЕСЯТЕРЫХ ОСУЖДЕННЫХ КРЫМСКИХ ТАТАР ЭТАПИРУЮТ ИЗ СИЗО-1 В РОСТОВЕ-НА-ДОНУОб этом из Ростова-на-Дону сообщают активисты, которые сегодня хотели осуществить передачу арестованным крымским татарам в СИЗО-1 г. Ростов-на-Дону.«Нам отказали в передаче. Сказали, что некоторые из них уже находятся на этапе, а некоторые — готовятся к этапу сегодня», — прокомментировал активист Ибраимов.С его слов стало известно, что Вадима Сирука, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова готовят к этапу уже сегодня, а Теймура и Узеира Абдуллаевых, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова, Наримана Мемедеминова отправили по этапу в конце прошлой недели. Кого и куда – не сообщают.Эту новость подтверждает сообщение матери братьев Абдуллаевых – Дляры Абдуллаевой, которое она разместила у себя на странице в Facebook.«Сегодня 21 декабря…Представляете, их документов уже нет, в компьютере указано — убыли по этапу. Начальник спецотдела сказал, что этапируют в Крым, через час сказал — нет, не в Крым, а в Таганрог. Я поняла, что достоверной информации у них нет, им только известно, что этапируют. Но как же так. У меня сегодня последнее свидание с сыновьями. Я не слышала, что мне говорят — это невозможно, вернее я не понимала о чём речь», — с горечью написала мать политзаключенных. Posted by Крымская солидарность on Esmaspäev, 23. detsember 2019

12 ноября суд в РФ приговорил фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева к 19 годам заключения, Инвера Бекирова – к 18 годам, Эмир-Усеин Куку и Вадим Сирук получили по 12 лет лишения свободы, Алимов – восемь лет, Джеппаров – семь лет.

В связи с этим в МИД Украины выразили протест РФ и призвали мировое сообщество усилить санкционное давление на Россию.

Участники ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в феврале – апреле 2016 года. 29 декабря 2017 года стало известно, что Сирука, Куку, Бекирова и Джеппарова этапировали из Симферополя и подвергли издевательствам в СИЗО Краснодара.

23 декабря адвокат Айдер Азаматов сообщил, что содержащихся в российских СИЗО фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова и Рефата Алимова собираются этапировать.

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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