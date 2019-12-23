Появились данные об атаке на российскую базу «Хмеймим»

23.12.2019, 18:05, Новости дня

В Сирии совершена попытка атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников. Средства ПВО отразили нападение.

Российскую базу, а также сирийскую авиабазу в Хаме попытались атаковать в ночь на понедельник. Об этом информирует в Twitter пользователь Qalaat Al Mudiq.

Все атаки были отражены.

При этом портал Avia.pro полагает, что боевикам в атаке могли помочь США, которые незадолго до нападения на Хмеймим провели военную разведку с помощью самолета RC-135 у сирийских границ.

В сентябре сообщалось, что за два года комплексами ПВО или средствами радиоэлектронной борьбы было уничтожено или обезврежено почти 120 беспилотников, пытавшихся атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».



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