Офицер ФСБ готовил теракт в Украине: Украинские чиновники сделали ему легальные документы, он даже фирму открыл (Видео)

Сотрудники российского ФСБ могут спокойно гулять по Киеву с украинскими документами. Только две тысячи долларов и такой агент становится практически полноценным украинским гражданином. Более того, параллельно с подготовкой теракта, может вести здесь еще и свой бизнес, сообщает ТСН.

Контрразведка СБУ разоблачила целое семейное дело офицеров ФСБ на территории Украины. Их масштабной сети, как выяснилось, помогают украинские чиновники. СБУ устроила обыски в трех украинских городах. Ищут сверхважные документы.

«Этот сервисный центр выдал права водителя на имя гражданина Украины Иванова Николая Олеговича. Но дело в том, что он не Иванов и даже не гражданин Украины. Контрразведка считает: чиновники сервисного центра в Херсоне помогли легализовать офицера российских спецслужб, так называемого помощника по экономическим вопросам оккупационной администрации в Донецке. Выдали ему водительское удостоверение», — говорится в сюжете.

Настоящее имя россиянина Николай Сытов.

«Для получения удостоверения водителя должен обратиться гражданин лично. При себе должен иметь паспорт гражданина Украины, медицинскую справку, идентификационный код и быть лично», — говорит главный специалист главного сервисного центра 6541 г.Херсон Вадим Бирюков.

Согласно свидетельству, украинец Николай Иванов, то есть, россиянин Николай Сытов, учился вождению в городе Славянске. Три месяца подряд, с декабря 2016 по март 2017. Автошкола, в которой ФСБшника учили водить, при приближении съемочной группы, закрывается. Из соседнего офиса тайком фотографируют. С журналистами общаться не желают.

Для легализации на территории Украины офицер ФСБ превращается в добросовестного плательщика налогов. И тут ему снова помогают продажные украинские чиновники. Для того чтобы оформить идентификационный код, нужно предоставить паспорт гражданина Украины. Он был у российского офицера.

«В оккупированном Донецке чистых украинских книжечек осталось множество. Но еще с мая 2014 года в реестре МВД они среди похищенных и утраченных. Украинские налоговики почему-то решили не считаться с тем, что паспорт пробивается, как ворованный, и выдали все необходимые документы новоиспеченному бизнесмену с российскими погонами», — отмечает ТСН.

В государственной налоговой инспекция в Дружковке, где российский советник главаря боевиков оформлял себе украинские документы – прикрытия, уверяют, что разрешение выдать документ им дали из Киева.

Если верить налоговикам, ФСБшник Ситов еще и сам пришел сюда с фальшивым украинским паспортом, но контрразведка СБУ, которая разоблачила Иванова-Сытова, считает — там врут. Россиянин не появлялся ни в Дружковке, ни в Славянске, ни в Херсоне. Везде документы за него получало другое лицо. Такие услуги на черном рынке стоят по 1000 долларов, говорят в СБУ.

Безопасность государства продается просто за пару тысяч долларов. Именно за такую сумму украинские чиновники создали новую личность офицеру страны-агрессора.

Семен, родной брат Николая Иванова-Сытова, тоже офицер ФСБ, и тоже советник покойного боевика Александра Захарченко. По вопросам поставок вооружения.

В оккупированном Донецке братья работают в тандеме.

Их украинские контрразведчики разоблачили в тот момент, когда россияне готовили теракт в Управлении СБУ в Мариуполе.

Атаку удалось предотвратить и выйти не только на схему легализации агентов, но и на их бизнес. Если его можно так назвать, конечно.

Сытовы перегоняли в РФ украденные в Украине автомобили. Создали целый канал переправки.

«И пока украинские автовладельцы в отчаянии ищут свои машины, Семен Сытов продает их через российский веб-сайт объявлений. Но ФСБшная братва зарабатывала не только на кражах украинских машинах. Как выяснилось, Николай Сытов еще и торговал партиями краденого угля. Через посредников даже открыл фирму прямо в центре Киева», — говорится в сюжете.

Журналисты пришли на это место и не нашли такого адреса вообще, под этой фиктивной пропиской зарегистрировано 112 подобных фирм.

И это выводит расследования происшествий вражеских агентов на новый уровень.

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