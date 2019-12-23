Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку на фоне кризиса 737 MAХ

Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте компании. Новым президентом и генеральным директором стал Дэвид Калхун, а председателем правления — Лоуренс Келлнер.

Совет директоров решил, что смена руководства необходима «для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над восстановлением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении.

«Я твердо верю в будущее Boeing и 737 MAX. Я имею честь руководить этой великой компанией и 150000 преданными сотрудниками, которые работают над созданием будущего авиации», — сказал новый руководитель Boeing Дэвид Калхун.

В частности, предполагается, что новое руководство обеспечит прозрачность и открытость процесса доработки самолетов 737 MAX.

В октябре 2018 года самолет Boeing 737 MAX разбился в Индонезии, в марте 2019 года лайнер той же модели потерпел крушение в Эфиопии.

По версии следствия, катастрофы произошли из-за дефекта в системе оповещения пилотов. Ошибочные сигналы датчика угла атаки приводили к тому, что нос самолета автоматически опускался вниз, и лайнер уходил в пике. Компании пришлось отозвать самолеты 737 MAX во всем мире и приостановить их сборку.

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