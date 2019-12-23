Мнение: Грусть осажденной коррупции

Алексис Родзянко, глава Американской торговой палаты в России, в интервью РИА «Новости» рассказал о трудностях выдачи американских виз российским студентам:

«В целом студентам продолжают давать визы, но стали не пускать тех, у кого богатые родители в России. Возможно, это происходит, когда есть подозрения в сомнительном происхождении денег у родителей. Но с какой стати должны страдать их дети, непонятно».

То есть, проблемы в целом не существует, а ограничения касаются только тех, кого Алексис Родзянко называет детьми «богатых родителей». И это, по его мнению, «грустно», а надо «поощрять различные обмены между странами».

Мы догадываемся, что речь идет не просто о детях «богатых родителей» из России, а детях российских коррупционеров, – тех, кто, по данным американского государства, воровал на госслужбе в России или давал взятки, чтобы получить госконтракты.

То есть, коррупционеры желают красть налоги российских граждан, использовать государство, как свою частную лавочку, обогащаться, а на полученные доходы отправлять своих детей в США, отмывая часть денег через их образование. Такой «обмен» следует «поощрять»?

Мы поясним непонятливому Алексису Родзянко по поводу страданий детей. Если США перекрыли для отпрысков российских коррупционеров дорогу в Америку, то в этом нет ничего удивительного. «Дети страдают» не от США, а от того, как обогатились их родители. Поэтому все претензии страдающих – к папам и мамам.

Кроме того, какие еще «страдания детей»?

У детей российских коррупционеров есть отличная возможность пройти обучение в нашей «осажденной крепости», в российских университетах – изучить здесь основы путинизма. Это же кайф, а не страдание.

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Источник: СерпомПо

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