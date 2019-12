«Я немного в необычном для себя образе». Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок

43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с гладко зачесанными волосами и аксессуаром для волос в виде иголок.

«А Вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно, моими творческими проектами», – написала она.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Дек 2019 в 5:02 PST

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

