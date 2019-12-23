После 2014 года российский «Первый канал» стал «глубоко убыточным» – «Медуза»

Российский государственный «Первый канал» несколько лет подряд накапливает убытки. Об этом говорится в материале «Медузы» за 18 декабря.

Издание отмечает, что канал «непрерывно увеличивает задолженность перед подрядчиками после обвала рубля и падения рекламного рынка в 2014 году» и регулярно просит поддержки у государства, «которое, впрочем, не спешит закрывать его долги». Канал, в частности, стал менее интересен рекламодателям.

Экс-руководитель одной из дирекций «Первого канала» утверждает, что на канале – «финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить».

Известно, что российский канал задолжал многим своим подрядчикам.

В целом долги «Первого канала» превысили 20 млрд руб. (около 7,5 млрд грн).

Авторы материала отмечают, что одной из причин сложившейся ситуации является недооценка интернета гендиректором канала Константином Эрнстом. Эту сферу он начал развивать только в 2012-2013 годы. Сейчас интернет приносит «Первому каналу» меньше 5% выручки, сообщил «Медузе» источник на канале.

По данным «Коммерсанта» за ноябрь 2018 года, в целом для стабилизации финансового положения «Первого канала» в течение восьми лет потребуются вливания на общую сумму 46 млрд руб. ($697 млн).

«Первый канал» традиционно был лидером по аудитории в России, но несколько лет уступает первенство флагманскому каналу ВГТРК «Россия 1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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