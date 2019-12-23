Facebook и Instagram удалили более полутысячи фальшивых учетных записей, агитирующих за Трампа

Facebook удалил 640 фальшивых учетных записей, 89 страниц Facebook, а также 156 групп и 72 учетных записи Instagram, которые были созданы во Вьетнаме и США. Об этом сообщили в блоге компании 20 декабря.

На рекламу этих страниц в Facebook и Instagram было затрачено около $9,5 млн. Для учетных записей использовали фото, сгенерированные искусственным интеллектом. Страницы выдавали за аккаунты американцев, чтобы присоединяться к медиа-компании BL и публиковать ее контент.

Facebook расследовала деятельность BL и связало ее с организацией Epoch Media Group.

В августе NBC News сообщало, что Epoch Media Group распространяла сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа через Facebook и Twitter.

Компанию связывали с китайским религиозным движением Фалуньгун, которое стремится свергнуть правительство Китая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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