Киев пообещал помиловать и не преследовать освобождаемых пленных

Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины дали обязательство завершить процедуру помилования освобождаемых лиц. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в группе Борис Грызлов.

Он отметил, что Киев также пообещал не преследовать освобождаемых, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года.

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