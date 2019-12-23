Импортозамещение в SuperJet обойдется еще в 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России намерено выделить дополнительно почти 15 млрд рублей на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет российского производства, сообщает РБК.

В Минпромторге подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ. «Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, общая стоимость разработки нового самолета уже превысила 18 млрд рублей. В мае Минпромторг и «Гражданские самолеты Сухого» – единственный разработчик и производитель этой модели самолетов – заключили первый контракт по программе Superjet c максимальным импортозамещением на 3,5 млрд рублей. На 2021 год намечено заключение нового договора, сумма которого пока неизвестна.

Самолет Superjet New, как ожидается, будет создан к 2024 году. Это модификация самолета Superjet 100, который эксплуатируют с 2011 года. Планируется, что доля российских компонентов в новой модели будет составлять до 60%.

Superjet Superjet 100 – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2018 год было поставлено 183 машины SSJ-100.

Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налет, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей. Это заставило отказаться от самолета всех иностранных заказчиков.

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила годовой план продаж лайнера Superjet Business Jet 100. К середине декабря заказчику отправили один самолет из запланированных 16. По мнению экспертов, это связано в том числе с катастрофой самолета в Шереметьево 5 мая, жертвами которой стал 41 человек.

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