«Барселона» платит своим игрокам самую высокую среднюю зарплату в спорте

Испанский футбольный клуб «Барселона» платит игрокам своей команды самую высокую среднюю зарплату в мировом спорте, об этом свидетельствует рейтинг спортивных клубов с самыми высокими средними зарплатами, опубликованный ресурсом Sportingintelligence.

Средняя годовая зарплата в «Барселоне» составляет $12,3 млн. Второе место занимает футбольный клуб «Реал» – $11,2 млн. На третьем месте расположился ФК «Ювентус» – $10,1 млн.

«Барселона» и «Реал» не поменяли своих позиций в рейтинге по сравнению с 2018 годом, а «Ювентус» поднялся на шесть строчек.

Места с четвертого по 11-е занимают баскетбольные команды из НБА, их траты на зарплату для одного баскетболиста в год колеблются от $9,2 млн до $10 млн.

В первую сотню команд с самыми высокими средними зарплатами вошли 21 футбольных клубов, а также 30 баскетбольных клубов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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