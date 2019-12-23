Путин подискутировал с фермером о древлянах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее подискутировал о древлянах с фермером Олегом Сиротой.
Сирота, занимающийся сыроварением в Подмосковье, рассказал президенту, как он получал разрешение на строительство коровника, уточнив, что ему даже потребовалось заключение Минкультуры об отсутствии на землях чего-либо, представляющего историческую ценность, передает РИА «Новости».
«Они говорят: «Слушай, у тебя там древляне есть… миллион рублей – и тебе НИИ должно сделать исследование», – рассказал Сирота.
В ответ на это Путин отметил, что древляне были в седьмом веке нашей эры, а фермер добавил, что «они жили на Украине, а не у нас», после чего президент уточнил, что «когда они там жили, не было никакой Украины».
«Это еще до изобретения украинцев было, – пошутил Сирота. – В общем, мы с ними сторговались. За 200 тыс. рублей я получил справку «древлян нет».
Кроме того, Сирота рассказал, что четыре года назад уже встречался с Путиным, который хотел попробовать его сыр, но тогда сыра не было. «(Сегодня) я привез, но, как обычно, у меня его изъяли. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел», – добавил он. Президент, в свою очередь, поинтересовался, сыр твердый или мягкий.
«Сыр твердый… возможно, вы ели, когда работали в Германии. Это твердый альпийский сыр, мы собираемся попробовать его экспортировать. Из коровьего молока, выдержка уже два года. Хороший сыр, с хорошим запахом», – ответил Сирота.
Ранее Владимир Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент помог исполнить мечту 10-летнего Андрея,которому диагностировали опасное заболевание и который мечтал побывать на горнолыжном курорте в Сочи. Тем самым Путин подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам. Об этом сказала политолог Анна Федорова, комментируя участие президента в акции «Елка желаний». «На этот случай обратят внимание многие чиновники и вообще люди, у которых […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Митинг сторонников интеграции Белоруссии и России в Минске собрал только журналистов / 20 декабря
- В Минздраве Украины изучают, можно ли уволить директора Института рака – Скалецкая / 3 ноября
- В музее Булгакова открылся предпоказ накануне благотворительного аукциона / 8 декабря
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров / 23 декабря
- Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 22 / 3 ноября
- Рябошапка сообщил, что пранкер Джокер просил у него прощения за использование его имени / 17 ноября
- Всемирный банк дал прогноз роста ВВП Украины на 2020-2021 годы / 4 декабря
- Южная Корея отменила совместные с Японией учения / 22 ноября