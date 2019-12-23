Путин подискутировал с фермером о древлянах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее подискутировал о древлянах с фермером Олегом Сиротой.

Сирота, занимающийся сыроварением в Подмосковье, рассказал президенту, как он получал разрешение на строительство коровника, уточнив, что ему даже потребовалось заключение Минкультуры об отсутствии на землях чего-либо, представляющего историческую ценность, передает РИА «Новости».

«Они говорят: «Слушай, у тебя там древляне есть… миллион рублей – и тебе НИИ должно сделать исследование», – рассказал Сирота.

В ответ на это Путин отметил, что древляне были в седьмом веке нашей эры, а фермер добавил, что «они жили на Украине, а не у нас», после чего президент уточнил, что «когда они там жили, не было никакой Украины».

«Это еще до изобретения украинцев было, – пошутил Сирота. – В общем, мы с ними сторговались. За 200 тыс. рублей я получил справку «древлян нет».

Кроме того, Сирота рассказал, что четыре года назад уже встречался с Путиным, который хотел попробовать его сыр, но тогда сыра не было. «(Сегодня) я привез, но, как обычно, у меня его изъяли. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел», – добавил он. Президент, в свою очередь, поинтересовался, сыр твердый или мягкий.

«Сыр твердый… возможно, вы ели, когда работали в Германии. Это твердый альпийский сыр, мы собираемся попробовать его экспортировать. Из коровьего молока, выдержка уже два года. Хороший сыр, с хорошим запахом», – ответил Сирота.

Ранее Владимир Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент помог исполнить мечту 10-летнего Андрея,которому диагностировали опасное заболевание и который мечтал побывать на горнолыжном курорте в Сочи. Тем самым Путин подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам. Об этом сказала политолог Анна Федорова, комментируя участие президента в акции «Елка желаний». «На этот случай обратят внимание многие чиновники и вообще люди, у которых […]