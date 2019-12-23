Тимати в США «задержали» вооруженные люди

23.12.2019, 17:30, Новости дня

Рэпера Тимати в его ресторане в Лос-Анджелесе «задержала» группа вооруженных людей в форме. Как оказалось позже, музыканта разыграли его друзья.

Видео рэпер разместил в своем Instagram. Люди с автоматами врываются в зал с криком «Кто Тимати?», а после требуют, чтобы музыкант лег на пол.

«Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, так как в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, секунд на 30 у него вышло, факт. После я просто пытался понять, кто там орет с акцентом из-под маски? Тупняк редкий», – написал Тимати.

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Публикация от Black Star (@timatiofficial) 22 Дек 2019 в 5:12 PST

Разыграли рэпера его друг и пранкер Виталий Здоровецкий. «Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы… ты б на 3е сутки только понял что мы шутим», – добавил музыкант.

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