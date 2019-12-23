МИД в ответ на слова посольства США об Уилане предложил поговорить о Буте

МИД предложил Вашингтону обсудить судьбу россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах, в ответ на сообщение посольства США о посещении Пола Уилана в следственном изоляторе «Лефортово».
«Виктор Бут провел в американской тюрьме уже более 4000 дней. Константин Ярошенко – свыше 3000 дней. Питание, необходимое Ярошенко по состоянию здоровья, ему не предоставляют. Оба россиянина не совершили ничего противозаконного. А Уилан был пойман с поличным. Обсудим это?», – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Ранее пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс сообщила, что представители дипмиссий США, Канады, Ирландии и Великобритании посетили Уилана. Она также отметила, что Уилан находится под стражей уже более 300 дней, а доказательств его вины якобы нет.
Напомним, Уилан был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, которые содержат государственную тайну. США исключили обмен Уилана на осужденных россиян.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвинили его в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в том числе военных, а также в поддержке терроризма. В сентябре этого года, Бут, отбывающий 25-летнее заключение в тюрьме США, впервые с 2012 года встретился с женой и дочерью.
А Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В ноябре 2019 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует прекратить издевательства над ним и вернуть его домой, ему нужна срочная медицинская помощь.
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