Как сдать квартиру выгодно в Москве

Сдать квартиру дорого можно самостоятельно, но для этого необходимо обладать определенными врожденными качествами, приобретенными знаниями и навыками, а еще уметь ловить удачу.

Например, вы хотите сдать 2-комнатную квартиру в Москве. Дорого – это сколько в вашем случае? Чтобы правильно дать оценку, нужно не только просмотреть и сравнить объявления с аналогичными объектами. Придется научиться сопоставлять факторы, которые влияют на цену найма, и применить эту науку к конкретной квартире. И не переоценить, иначе вашу жилплощадь никто не будет рассматривать всерьез, и она простоит до тех пор, пока вы не снизите арендную ставку до адекватной.

Затем необходимо дать объявление о сдаче жилья и разместить его на площадках, где реклама наиболее эффективна. И чем больше площадок, тем лучше. Если все сделано правильно, вам потребуются силы принимать кучу звонков – и даже ночью, и большей частью не по делу, увы.

Показы квартиры и договор: уменье дорогого стоит

Чтобы сдать жилье в аренду, нужно найти подходящих потенциальных арендаторов и провести показы. Это отдельная тема. Тут нужно быть отличным переговорщиком от природы либо профессиональным риэлтором – их этому специально обучают в теории и на практике.

После показа при всеобщем согласии составляется договор найма, где следует учесть мельчайшие нюансы сделки. К договору должна прилагаться опись имущества: так собственник защищает себя от недопонимания и конфликтов с квартирантами, связанных с сохранностью арендного помещения и вещей в нем.

В ИНКОМ-Недвижимость с арендодателей денег не берут

Через ИНКОМ-Недвижимость сдать квартиру в Москве очень просто и главное – бесплатно. Такие правила у компании: с арендодателей плата не взимается за все услуги по сдаче квартиры – от начала и до конца, и даже больше.

Возьмем то же условие: сдать 2-комнатную квартиру в Москве – цену определит профессиональный риэлтор; он же составит рекламное объявление и разместит его на лучших интернет-площадках. Далее: со всеми звонящими и интересующимися общаются эксперты компании и выбирают только тех потенциальных арендаторов, которые по параметрам подходят арендодателю квартиры.

Затем специалист проводит показы – совершенно бесплатно и в удобное для собственника квартиры время. Индивидуальным проектом договора найма, приложениями к нему, а также описью имущества также занимается эксперт.

После того как квартира сдана, специалисты компании курируют своих клиентов – помогают в решении спорных вопросов аренды, и при необходимости даже могут представлять интересы клиента в суде.

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