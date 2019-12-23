Путин пообещал подумать над созданием программы «Земский работник культуры»

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».
В ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий главу государства попросили поручить правительству поддержать села в области культуры, в том числе запустить программу «Земский работник культуры».
«Справедливо абсолютно это и в отношении земских деятелей культуры. Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем», – сказал президент, информирует РИА «Новости».
Напомним, Путин с рабочей поездкой прибыл в Адыгею, в поселке Энем проходит встреча президента с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Роза Сябитова решила дать рекомендации девушкам, которые ищут мужа в новогоднюю ночь. По убеждениям телеведущей, им нужно отправиться в место с большим скоплением людей, например, на городскую площадь, где проходят народные гуляния. По мнению телеведущей, в Москве самым удобным для знакомства местом станет Красная площадь. Звезда уверена, что пребывающие в хорошем настроении мужчины всегда более […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дочь Волочковой Ариадна живет в доме отца Игоря Вдовина / 21 ноября
- Неизвестный открыл стрельбу в московском ТЦ / 6 декабря
- Эксперты составили список главных ошибок при смене сезонной резины / 23 ноября
- Эксперты рассказали, какие традиции потеряли свою актуальность в современном мире / 23 декабря
- В Киеве объявили о начале импичмента Зеленского / 11 ноября
- Скандалы: «Хуже, чем в дикой России» / 20 ноября
- В Амурской области мужчину убили ножом и битой / 7 ноября
- В Уфе пьяный водитель попал в ДТП / 12 декабря