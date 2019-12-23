Путин пообещал подумать над созданием программы «Земский работник культуры»

23.12.2019, 17:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы «Земский работник культуры» по аналогии с существующими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

В ходе  встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий главу государства попросили поручить правительству поддержать села в области культуры, в том числе запустить программу «Земский работник культуры».

«Справедливо абсолютно это и в отношении земских деятелей культуры. Конечно, это очень востребовано, прекрасно понимаем. Мы обязательно посчитаем и проработаем», – сказал президент, информирует РИА «Новости».

Напомним, Путин с рабочей поездкой прибыл в Адыгею, в поселке Энем проходит встреча президента с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.



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