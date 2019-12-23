Путин в шутку предложил решать демографические проблемы с помощью улиток

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Адыгее пошутил, что демографические проблемы в стране могут решить улитки.
Фермер в ходе встрече рассказал Путину, что улитки – самый сильный афродизиак, информирует RNS.
«Мужики, слышали, мужики? Все на улиток! И решим заодно демографическую проблему», – пошутил президент.
В зале в ответ раздались аплодисменты.
«Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится», – добавил Путин, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
Перед этим российский лидер поддержал предложение включить выращивание улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности, Патрушев пообещал решить вопрос.
Улитковод: Улитки — самый сильный афродизиак в мире.
Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019
Перед этим российский лидер поддержал предложение включить выращивание улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал решить вопрос.
Ранее Путин на выставке сельхозпродукции подшутил над своим полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым, когда тот взял со стола палку колбасы.
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