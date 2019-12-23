Павел Воля, Ляйсан Утяшева и другие на показе фильма «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

23.12.2019, 17:26, Разное

В эти выходные в концертном зале «Барвиха Luxury Village» при поддержке бренда S.T. Dupont прошел показ заключительного, девятого эпизода киносаги «Звездные войны», который возглавил российский прокат. 

Дроид Биби-восемь, герой саги «Звездные войны»По предварительным данным портала kinobusiness.com, за минувший уикенд картина, вышедшая 19 декабря, собрала 369,5 миллиона рублей.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля, бизнес-леди Ксения Чилингарова, ведущая Марианна Максимовская с супругом, актриса Алена Чехова, Алия Прокофьева и многие другие первыми увидели лимитированные коллекции компании S.T. Dupont, которые были выставлены в фойе концертного зала. Среди коллекций были представлены и посвященные фильму — Star Wars Tie Fighter и «левитирующая» ручка Yoda Haute Creation, выпущенная в количестве восьми экземпляров.  

Алена Чехова

Ксения Чилингарова

Марианна Максимовская с супругом

Павел Воля и Ляйсан Утяшева



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