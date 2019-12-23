Как Михаил Ефремов работает с сыном на одной сцене

23.12.2019, 17:25, Разное

В спектакле по пьесе Алексея Житковского заняты всего четыре актера. Помимо Ефремовых в постановке играют Валерий Трошин и Олег Тополянский. Пьеса, задумывавшаяся автором как «шутка или эксперимент с элементами комедии и абсурда» рассказывает о том, как однажды отец привел сына в поле, чтобы вместе сделать программную вещь — посадить дерево. Но сын начал задавать неудобные вопросы. В общем, отцу и сыну — сценарным и настоящим — есть где развернуться.

Я счастлив, что благодаря спектаклю у меня есть возможность проводить больше времени с Колей», – говорит Михаил.

Как напряженный период репетиций выносит молодой отец, история умалчивает. 

Михаил и Николай Ефремовы, 2019 год

Премьера спектакля состоится 13 и 15 января в Театре «Практика», 14 и 21 января в Театре имени Пушкина.

Николай Ефремов со старшим братом Никитой, архивная фотография



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