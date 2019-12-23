Мнение: О тающей прямо на глазах России

Увы, мы теряем её ©

Ту Россию, которую знали годами, к которой уже давно привыкли – теряем. Она тает буквально на глазах, капля за каплей, струйка за струйкой. И глобальное потепление тут совершенно не при чём. Скорее уж можно вести речь о локальном похолодании. Чисто метафорически, конечно.

Впрочем, если уйти от языка сочных метафор в область конкретных цифр, становится совсем тревожно.

Население России убывает, тает. Статистика беспристрастна и неприглядна. По данным Росстата, в 2019 г. «естественная» убыль населения в России – уже больше 260 тыс. чел. Значит, ситуация развивается по худшему варианту демографического прогноза до 2036 года. Согласно ему, в 2019 г. эта проклятая убыль – 260 тыс. чел., в 2020 г. — 360 тыс. чел., в 2021 г. – 460 тыс. чел., в 2025 г. – 660 тыс. чел., и так далее, по нарастающей. И даже по среднему варианту того прогноза – убыль в 2020 г. за 200 тыс., в 2025 г. – 380 тыс. и… опять по нарастающей.

Хотя бы кто-то вместо очередного пустого и громкого форума или набивания деньгами фондов будущих поколений – только для кого? – собрал людей думающих и спросил, как вернуть страну к рождаемости, к будущему, не забивая голову демографическим «эхом войны»? Или мало кто во власти видит опасность того, что ждёт Россию впереди при таких раскладах?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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