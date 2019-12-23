Авиаэксперт не исключил срыв чартерных рейсов в новогодние праздники

Даже если произойдет срыв некоторых рейсов, регулярные маршруты не пострадают, сообщил газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, включающая в себя 27 российских авиакомпаний, в том числе S7 и Utair, предупредила Минтранс о возможных срывах полетов в новогодние праздники из-за того, что впорядка 30 самолетов, включенных в программу полетов на новогодние праздники, могут не получить необходимые сертификаты для выполнения рейсов.

«Я давно уже знаю эту ассоциацию, отношусь к ней и к тому, что она делает, с большим уважением, но она нередко сгущает краски. Как я понимаю, есть вопросы к сертификации самолетов: каждый самолет, который ввозится в нашу страну, должен быть сертифицирован Росавиацией. Если есть какие-то замечания, то они должны быть устранены», – объясняет Гусаров.

Авиаэксперт сомневается, что речь идет о самолетах, которые уже летают. Скорее всего это воздушные судна, приобретенные с западных рынков.

«Если без них летали до сих пор, то почему сейчас должен получиться какой-то коллапс? Как минимум регулярные рейсы будут выполнены, потому что программа регулярных полетов составляется Росавиацией исходя из того парка воздушных судов, которым авиакомпания располагает», – говорит Гусаров.

При этом эксперт допустил, что сорваться могут чартерные рейсы.

В Федеральной антимонопольной службе предсказали, что цены на авиабилеты в 2020 году вырастут не слишком сильно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский газопровод «Северный поток – 2» завершен примерно на 93%. Об этом журналистам сообщил оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG, пишет «Интерфакс». На данный момент проложено более 2300 км из около 2460 км. В компании заявили, что в интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, а также обязательств по защите климата» Nord […]