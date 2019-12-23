Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года

23.12.2019, 17:19, Новости дня

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена и освобождения удерживаемых лиц, сообщил полномочный представитель РФ в группе Борис Грызлов.

«Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», – сказал Грызлов, передает РИА «Новости».

Предыдущая встреча по обмену пленными проходила в середине декабря, однако участникам не удалось договориться.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на саммите в «Нормандском формате» была достигнута договоренность об обмене пленными с республиками до конца 2019 года.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.



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