В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера

23.12.2019, 17:18, Новости дня

4 и 5 декабря в МЦКИ «Октябрьский дворец» состоятся концерты оркестра Гленна Миллера. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил организатор гастролей.

«Слушатели смогут насладиться виртуозным исполнением «интеллектуальной музыки» – джаза, когда-то пропетого и сыгранного самым Гленном Миллером, Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом и другими легендарными исполнителями «черной» музыки», – говорится в описании концертов.

Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена является одним из трех коллективов-тезок и единственным, который удостоился права работать в Европе.

Уникальное звучание оркестра родилось в результате случайности: на одном из концертов трубач поранил губу, в результате чего партия пришлось перехватить кларнетисту. Эксперимент удался, и получилось нечто совершенно новое.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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