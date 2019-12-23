В Украине ожидается похолодание – Укргидрометцентр

В течение недели в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °C. Снег и мокрый снег прогнозируют 25 декабря только в западных областях.

26 декабря температура воздуха в Украине начнет снижаться, а 27-го – в западных, центральных и северных областях ожидается снег и мокрый снег.

28 декабря в большинстве регионов Украины прогнозируют морозы до -1 °C. В связи с этим почти во всех областях дождь сменится снегом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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