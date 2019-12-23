Во время бунта в СИЗО Кропивницкого к заключенным применяли спецсредства – Денисова

Для стабилизации ситуации в СИЗО Кропивницкого, где 16 декабря произошел бунт, группа быстрого реагирования применяла специальные средства, в том числе для обстрелов резиновыми пулями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что региональный представитель омбудсмена провел оперативную проверку соблюдения прав заключенных в условиях введения особого положения в СИЗО.

По словам Денисовой, работники межрегионального управления провели в СИЗО обыски, в результате которых изъяли значительное количество запрещенных предметов, в том числе оружия.

«Установлено, что специальные средства применили к 25 заключенным. Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждого заключенного осмотрел медицинский работник, была оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения», – отметила Денисова.

Омбудсмен отметила, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации работники группы быстрого реагирования превысили свои полномочия. Например, они применяли скотч для фиксации заключенных, меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Утром 20 декабря в СИЗО Кропивницкого обнаружили умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружили.

На данный момент уволен заместитель по оперативной работе Родион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Поднят вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению – начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

«Работа на территории СИЗО продолжается – будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызван начальник филиала Центра охраны здоровья Государственной криминально-исполнительной службы Украины для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных. Будет проверена медицинская документация», – добавила Денисова.

⚡⚡⚡З моменту отримання інформації від Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації… Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 23. detsember 2019

17 декабря в прокуратуре сообщили, что 16 декабря в СИЗО в Кропивницком один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных к массовым беспорядкам. В результате они повредили камеры видеонаблюдения, выбили смотровые глазки дверей камер и разбили окна.

По словам бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, причиной бунта стала попытка вывезти из СИЗО «смотрящих» за ним. Такое решение было принято якобы главой Кировоградской облгосадминистрации по договоренности с правоохранителями без ведома начальника СИЗО.

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника СИЗО.

В учреждении ввели особый режим.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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