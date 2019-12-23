Суд оставил под арестом фигуранта дела Шеремета Антоненко

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Трансляцию заседания вело «Радіо Свобода».

Адвокаты Антоненко просили суд заменить содержание под стражей на домашний арест.

Подозреваемого хотели также взять на поруки.

Решение судьи присутствующие встретили криками «Ганьба!».

12 декабря замглавы Национальной полиции Евгений Коваль рассказал, что в рамках расследования убийства Шеремета следствие изучило 35 взрывов по всей территории Украины и обратило внимание на два случая – подрыв ЛЭП 21 ноября 2015 года в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области. По его словам, это, а также специфический принт на одежде одного из возможных подрывателей ЛЭП на админгранице с Крымом, человека по кличке Нацик, позволили выйти на подозреваемых в убийстве Шеремета.

«Следствие установило, что [Нацик] – это гражданин Антоненко, который живет в центре Киева, неподалеку от места, где убили Шеремета», – сказал Коваль.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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