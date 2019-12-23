Объявлено, сколько километров «Северного потока – 2» осталось проложить

По двум ниткам «Северного потока – 2» осталось уложить 160 км газопровода, работа с партнерами по скорейшему запуску проекта продолжается, сообщил официальный представитель проектной компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

«Около 2,3 тыс. километров трубопровода «Северный поток – 2» на сегодняшний день уже уложено (из приблизительно 2 тыс. 460 километров)», – передает слова Мюллера РИА «Новости».

Он добавил, что компании, которые поддерживают проект, работают над скорейшим запуском газопровода «в интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза». Кроме того, заметил Мюллер, у Nord Stream 2 есть обязательства по защите климата.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проложить осталось 6,5% от общей протяженности газопровода.

При этом в правительстве Германии не сомневаются в успешном завершении строительства «Северного потока – 2».

Президент США Дональд Трамп в субботу подписал военный бюджет, в котором заложены санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая является подрядчиком по «Северному потоку – 2», объявила о приостановке строительства.





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