«Случайные связи бывают». Экс-участник шоу «Холостяк» Макацария рассказал о сексе на одну ночь

Экс-участник шоу «Холостяк» и тренер проекта «Зважені на щасливі» на телеканале СТБ Ираклм Макацария в интервью программе «Как по Маслоу», которая выходит на YouTube-каналу «Украънська правда», признался, что у него бывают связи на одну ночь.

По его словам, на утро девушки не требуют продолжения отношений, поскольку изначально он их не обнадеживает.

«Случайные связи бывают. В целом, когда есть общение, когда ты не лжешь изначально, нет никаких ожиданий у девушки. Есть уважение друг к другу», – отметил он.

Макацария признался, что зачастую у него быстро пропадает интерес к девушкам, поскольку нет общих интересов. и отношения становятся предсказуемыми.

«Чтобы у меня зародились чувства, надо привыкнуть к человеку, узнать его. В этом процессе часто бывают разочарования. (…) Если я прочитал эту книuу 10 раз, уже не интересно, я знаю, что на следующей страничке», – сказал он.

По словам Макацарии, он никогда при знакомстве с девушками не пытался скрыть свое материальное положение.

«Любые попытки построить отношения на лжи – это неправильно. Не нужно надевать маски», – уверен он.

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу «Холостяк» на телеканале СТБ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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