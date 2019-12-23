Директор Voltage Group о «зеленой энергетике»: Самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов

Украинские ТЭС и многие атомные блоки вырабатывают свой ресурс, поэтому власти нужен компромисс с инвесторами в отрасль возобновляемой энергетики по поводу «зеленого» тарифа, заявил в комментарии «Обозревателю» директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко.

«Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально пять лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики, – сказал он. – На сегодняшний день самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов. Договариваться с новыми инвесторами нужно. Но ретроспективно снизить и уничтожить инвестиционный климат – я думаю, это просто неправильно».

Компромиссное решение по «зеленому» тарифу должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли, убежден Нечипоренко.

Законопроект №2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции «Голос», члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать «зеленую» энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа поддерживают большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от «Слуги народа» Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе «зеленых» тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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