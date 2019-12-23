Глава Boeing ушел в отставку

Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку из-за скандала, связанного с приостановкой полетов самолетов модели 737 MAX.

Компания сообщила, что пост руководителя Boeing займет Дэвид Кэлхун, а задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, передает ТАСС.

Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, а в декабре сообщила, что выпуск Boeing 737 MAX будет приостановлен с января 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому.





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