Глава Boeing ушел в отставку

Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку из-за скандала, связанного с приостановкой полетов самолетов модели 737 MAX.
Компания сообщила, что пост руководителя Boeing займет Дэвид Кэлхун, а задачей нового руководства станет «безопасное возвращение 737 MAX» к полетам, передает ТАСС.
Напомним, после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии компания оказалась в кризисе, а в декабре сообщила, что выпуск Boeing 737 MAX будет приостановлен с января 2020 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, что кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому.
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