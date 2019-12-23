Скандалы: Африканский друг Олега Дереписки

Почему Россия помогает президенту Гвинеи пойти на третий срок

В октябре 2019 года, во время встречи на саммите «Россия—Африка» президент африканской Гвинеи Альфа Конде попросил Владимира Путина о встрече без помощников за закрытыми дверями. В аппаратах президентов не раскрыли содержание разговора, но главный интерес 81-летнего Конде — обеспечить себе запрещенный конституцией страны третий срок, пишет Bloomberg. В этом президенту Конде помогают российский посол и попавший под санкции бывший глава службы безопасности UC Rusal.

Что случилось

Второй срок Конде истекает в январе, и в прошедший четверг президент объявил о намерении изменить конституцию — продлить срок полномочий президента с 5 до 6 лет. Это может позволить ему пойти на новый срок уже по новой конституции. Реформа обсуждается уже год. В январе посол России в Гвинее Александр Брегадзе вызвал скандал, назвав в эфире местного телевидения Конде «легендарным» и заявив, что конституцию не стоит считать чем-то вроде «Библии или Корана», то есть текстом, который нельзя менять.

При этом США и Франция (Гвинея — бывшая французская колония) призывают Конде не провоцировать гражданские беспорядки и не менять конституцию, благодаря которой сам Конде стал первым демократически избранным главой Гвинеи в 2010 году. Разговор о протестах в Гвинее — не праздный: незадолго до встречи Путина и Конде в столице Гвинеи прошли массовые демонстрации против изменений в конституции. По данным Human Rights Watch, в результате столкновений во время протестов было убито не менее 14 протестующих и один полицейский.

Что важно знать

Гвинея занимает первое место в мире по запасу бокситов, это руда, из которой делают алюминий. И если США, Европа и Китай сохраняют влияние в других африканских странах, то Гвинея остается одной из «дружественных» российских стран на континенте. И работают здесь как «старые советские связи», так и новые, «капиталистические» — лицензия на крупнейшее гвинейское месторождение бокситов с 2001 года принадлежит UC Rusal Олега Дерипаски. Предшественник Конде, захвативший власть в ходе военного переворота Мусса Камара, собирался национализировать принадлежащий Rusal комбинат Friguia, но Конде отменил его решения.

Одним из советников Конде три источника Bloomberg называют Виктора Бояркина, бывшего дипломата и руководителя службы безопасности Rusal. Сам Бояркин это отрицает. Как считает Bloomberg, это может быть связано с тем, что Бояркин находится в американских санкционных списках. Из-за этого ему пришлось выйти из бизнеса компании Bureau Legint, которая оказывала консультации Гвинее. Президента Конде Бояркин называет «спасителем Гвинеи», а Путина — «гуру», к которому африканские лидеры приходят за советом.

Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что Россия не имеет никакого отношения к «внутренним делам» Гвинеи. Однако лидеры гвинейской оппозиции в этом сомневаются. «Сначала мы думали, что комментарий Брегадзе о конституции был личной позицией посла, близкого к Конде, — говорил Селу Далейн Диалло, бывший премьер-министр Гвинеи и кандидат в президенты на выборах 2015 года. — Но сейчас мы уже не уверены, потому что Россия не отрицает эту позицию».

Узнайте больше

Африка еще с начала 2010-х стала одной из главных целей российской экономической и внешнеполитической экспансии. В этом октябре «африканский проект» вышел на высший уровень — в Сочи прошел саммит «Россия—Африка» с участием Владимира Путина и 43 африканских лидеров. США и Китай рассматривают Россию как главного конкурента в регионе, но по объему торговли с Африкой к югу от Сахары мы пока отстаем от Китая в 18 раз.

Все мировые державы рассматривают Африку как перспективное поле для освоения. В докладе от 2014 года Ernst&Young предсказывал, что к 2030-му Африка по ВВП на душу населения сравняется с развивающимися странами Азии. Лидер по инвестициям в Африку — Китай: с 2005 по 2019 год он вложил в Африку к югу от Сахары больше $300 млрд, а год назад Си Цзиньпин пообещал инвестировать в регион еще $60 млрд. Летом 2019 года новую африканскую стратегию представили США: ее главная цель — опередить в регионе Китай и Россию.

Валерия Позычанюк

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