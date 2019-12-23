Мнение: Очередное «Ненавижу Россию, США это рай, но зарабатываю я в России»

Сообщество Перемоги откопали очередное существо:
Из интервью певицы Наргиз Ксении Собчак:
— Может, перевезёшь? Что, в Америке-то? — спросила Собчак.
— Да уж, конечно, — будто даже с недоумением ответила Наргиз.
— Нет, не хочешь сюда?
— Моих американских детей в Россию? Нет. Я сама здесь чувствую себя незащищённой абсолютно, — ответила Наргиз.
— Почему?
— Я не знаю, я настолько привыкла уже к этой системе — системе, которая работает ради народа, всё для людей. Удобно…
— Это в Америке, ты имеешь в виду, — уточнила Собчак.
— Да! Для детей…
— А здесь? — снова задала уточняющий вопрос Ксения Собчак.
— Здесь как-то вроде есть, а вроде и ничего и нет. Копнёшь так чуть-чуть.
— То есть ты считаешь, что дети были бы в меньшей безопасности здесь? Или что?
— Конечно, — ответила Наргиз. — В меньшей. И во-первых, они уже полные американцы. Они ходили там… и школу они там закончили, и каллыджи (колледжи — с характерным акцентом — ред.), вся их жизнь полностью там. У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия.
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Как же это прекрасно, рассказывать детям, что «Раша — это мафия и медведи по улицам», и при этом регулярно мотаться в Россию на заработки, потому что с такой татуированной спитой рожей в США даже в ночлежку к бомжам не пустят, не то что на сцену.
Согласно расписания, в первом квартале 2020 у этой страдалицы от «Рашки» и мафии уже сейчас согласованы концерты:
13 февраля — Ростов-на-Дону
15 февраля — Воронеж
12 марта — Тюмень
15 марта — Омск
17 марта — Новосибирск
18 марта — Барнаул
Не многовато риска для того, кто «чувствует себя незащищенной абсолютно»?
Дорогие россияне (с) вы не устали финансировать русофобов и вырожденцев?
Источник: Конт
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