Двоих обвиняемых в подрыве кафе в Пятигорске в 2010 году приговорили к срокам до 17 лет

Южный окружной военный суд приговорил Русманбета Менглибаева к 17 годам колонии строгого режима, а Рината Сулейманова — к 15 годам за участие в группировке, подорвавшей 17 августа 2010 года автомобиль у кафе в центре Пятигорска. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2012—2013 годах по этому делу сроки от 16 до 24 лет получили четверо предполагаемых участников банды.

По версии следствия, за несколько месяцев до теракта Менглибаев и Сулейманов присоединились к банде под руководством Рафаэля Исмаилова. Согласно материалам дела, они купили материалы для изготовления взрывчатки и помогали с разведкой местности для планировавшегося на 30 сентября 2010 года взрыва в Ставрополе. Этот теракт предотвратили.

17 августа 2010 года вблизи одного из кафе, расположенного на улице Кирова, сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомобиле «ВАЗ-2106». В результате взрыва были повреждены припаркованные поблизости автомобили и прилегающие здания. Ранения получили 46 человек.

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