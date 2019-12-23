Автоновости: В Карелии «Гелендваген» сбросили с вертолета ради хайпа

Экстравагантная акция, состоявшаяся в Карелии, официально замотивирована разочарованием, которое испытал владелец пожилого «Гелендвагена» после нескольких лет владения. Но похоже, что внедорожник сбросили с вертолета ради «лайка и подписки».

Местом последнего полета Mercedes-Benz G-класса стал петрозаводский аэропорт "Пески". Как сообщает местная газета "Столица на Онего", внедорожник разбили на спор: один из москвичей якобы проспорил другому крупный контракт, после чего и вынужден был таким экстравагантным способом лишиться своего "Гелендвагена".

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Внедорожник сбросили с внешнего вертолетного подвеса с высоты 300 метров на площадку аэропорта "Пески", которая используется в том числе и для проведения массовых культурных мероприятий. Останки "Гелендвагена" увезли на тракторе и позже, по слухам, сдали в металлолом.

Однако очевидцы падения указывают, что перед подъемом внедорожник украсили наклейкой с надписью "Мороз". Она, в свою очередь, указывает на один из youtube-каналов, где легко можно найти видео с записью необычной акции. В нем автор перформанса заявляет, что расстался с внедорожником, так как устал от его поломок и постоянных ремонтов. Стоит заметить, что по одним данным бесславно погибшим был "гелендваген" выпуска середины 90-х годов, по другим (точнее, как заявил организатор) – речь идет о новеньком и весьма дорогом Mercedes-AMG G 63.

"Лайфстайл-блогер", по всей видимости, рассчитывает, что дорогостоящая акция прибавит ему популярности, подписчиков и тому подобное. Однако по некоторым данным, инцидентом уже заинтересовалась транспортная прокуратура, которая проводит в петрозаводском аэропорту проверку.

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