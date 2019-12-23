Мнение: Цифровая безграмотность, онлайн-самообразование и критерий Поппера для бизнеса

1. Оказывается, организаторы школьных тестов PISA проводят также аналогичное исследование образовательных навыков взрослых, PIAAC. В нём также выставляются оценки за способности к чтению и математике, однако третий показатель, в отличие от детского варианта, – это не знания в области естественных наук, а то, что авторы замысловато назвали «решением проблем в технологически богатых средах». По сути, речь идёт о компьютерной, а если говорить ещё точнее – о цифровой грамотности, и как раз с ней у России дела обстоят не слишком впечатляюще:

https://genby.livejournal.com/807500.html

По чтению россияне занимают 10-е место в списке из примерно сорока государств, а по математике – 15-е. В обоих случаях это выше среднего показателя развитых стран ОЭСР, так что следует признать, что позднесоветское и современное российское образование достаточно неплохо научили людей читать и считать.

Однако средние баллы россиян старше 55 лет резко падают, и не вполне понятно, что тому причиной: возраст, проблемы со здоровьем (в частности, влияние алкоголизма) или всё-таки более низкое качество образования в 1960-е и 1970-е.

Что касается третьего параметра, коллега genby поясняет:

https://genby.livejournal.com/807500.html?thread=28708172#t28708172

Решение задач в технологически насыщенной среде в методологии PIAAC определено как способность взрослого человека использовать цифровые технологии, электронные устройства и сеть Интернет для получения доступа к информации, оценки её достоверности, а также применять полученные сведения для взаимодействия с другими людьми и выполнения практических задач.

http://piaac.ru/wp-content/uploads/2015/05/Report_PIAAC_RUS.pdf

То есть, это, во-первых, умение пользоваться компьютерами, смартфонами и Сетью, а во-вторых, способность отличать фейки и некачественные информационные материалы от достоверных и качественных.

И вот здесь-то взрослые россияне сильно отстают от своих сверстников из большинства развитых стран:

Увы, но среди старших возрастов у нас сохраняется значительная цифровая безграмотность. Это, вероятно, связано с тем, что персональные компьютеры массово появились в российских семьях только в 1990-е и 2000-е годы, тогда как на Западе это произошло на 10-15 лет раньше (по времени массового появления Интернета разница уже не такая большая). Вдобавок, старшее поколение, выросшее в условиях советской цензуры, хуже привыкло работать с разными источниками информации и отличать фейки и демагогию от фактов.

Нужно ли нашему государству в связи с этим проводить программы цифрового ликбеза? Вероятно, да. Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и так уже успешно работают. А если специально поголовно раздать смартфоны и научить ими пользоваться жителей деревень, это может сэкономить и людям, и государству немало времени и денег (на онлайн-покупках, -образовании и -госуслугах).

Отдельно стоит присмотреться и к конкретным тестам PIAAC. Не удивлюсь, если там тестирование ведётся на реальных новостях, и испытуемый признаётся глупым, если он придерживается пророссийской позиции.

2. Две «образовательных» реплики на англоязычном форуме 9gag, собравшие сотни комментариев и тысячи очков одобрения:

https://9gag.com/gag/aWELA76

Если образование такое дорогое и студент вынужден платить за то же самое знание, которое доступно в библиотеках и интернете, то следует каждому дать возможность самостоятельно подготовится и пройти государственный экзамен, доказав, что человек достоин учёной степени.

https://9gag.com/gag/a0RVEeq

Это ставит меня в тупик: мы имеем всю необходимую информацию, чтобы учить что угодно бесплатно, но всё же приходится платить по 30’000 долларов в год и слушать какого-то профессора, который объясняет настолько плохо, что в итоге ты в любом случае изучаешь это в Интернете.

Что скажете, коллеги? Наивные ли это мечтания нерадивых и жадных студентов, или всё же голоса разума, указывающие на архаизм современной системы образования?

3. Читатель с ником okrom выступил против преподавания основ бизнеса в школе, так как данная дисциплина по его мнению не является научной:

https://olegmakarenko.ru/1743761.html?thread=717125521#t717125521

Наше образование пока ещё пытается давать подросткам научную картину мира. Химия и астрономия являются науками согласно классическому критерию Поппера. Любой химический или астрономический опыт можно воспроизвести (при наличии соответствующего оборудования), они не зависит от исследователя. Нет оборудования – займитесь опытом попроще. Из любой гипотезы следуют прогнозы, которые можно проверить на практике. Если прогнозы не сбываются, значит гипотеза неверна (фальсифицируемость).

А дисциплины, связанные с бизнесом, находятся на том уровне, на котором находились алхимия и астрология лет 800 назад. Поиски философского камня, предсказания судьбы по движению планет… Если выйти за пределы банальных идей (потребительские кредиты – зло, инвестиции в образование – добро, и т.п.), то мы не увидим никакой объективности, никакой фальсифицируемости. Царство брошюрок «Как стать миллиардером за 10 дней». Забивать подобным головы детей, не способных ещё к критическому мышлению, мне представляется совершенно неправильным.

Что тут можно возразить?

Во-первых, у знаний и навыков по ведению бизнеса есть вполне чёткий критерий истины — практика (бизнесмены, в отличие от коммунистов, привыкли отвечать за свои дела, причём собственными, а не чужими деньгами). Для проверки знаний о бизнесе человеку совершенно не нужно тратить долгие годы или всю жизнь, как в случае той же астрологии (с её долгосрочными предсказаниями судьбы) или алхимии (с её пожизненным поиском философского камня). Работает или не работает «небанальная» бизнес-стратегия, обычно становится ясно за время от нескольких недель до пары лет.

Во-вторых, простейшие основы предпринимательства, типа финансовой грамотности и правил оформления бизнеса – проверяются очень быстро. Если составление бизнес-плана можно сравнить с написанием программы на языке программирования, то правила и основы – это что-то вроде отдельных слов или регулярных выражений этого языка, знать которые необходимо, а протестировать их работу можно практически мгновенно.

Приведённый комментарий отражает довольно-таки наивные представления о том, что такое бизнес. Основы предпринимательства — это не про то, «как стать миллиардером за 10 дней» или даже «за 10 лет». Основы — это как начать вести бизнес, чтобы с одной стороны, не прогореть в случае неудачи слишком сильно, а с другой стороны, получить максимальные шансы на выигрыш.

Экономика, финансы и предпринимательство – это уважаемые дисциплины со своими законами, длительным опытом и традициями. Они ничем не хуже любой другой науки или сферы деятельности. При этом их востребованность в современном обществе намного превышает таковую для большинства наук.

И если уж мы решили бездумно применять критерий Поппера ко всем школьным предметам подряд, давайте тогда вычёркивать те дисциплины, которые и вправду проверку фальсифицируемостью не проходят. Например, историю и литературу.

Источник: Место для дискуссий

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