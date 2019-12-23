Директор Натальи Бочкаревой высказался о ее задержании

По словам продюсера, сначала он не поверил своим ушам. Ведь за все время сотрудничества со звездой он не видел ее за распитием спиртного и уже тем более с наркотиками.

«Что я могу сказать – в тихом омуте черти водятся. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина», – заявил директор.

Позже Лавров добавил, что в шоу-бизнесе это считается нормой. Ведь

«многие артисты принимали и принимают, балуются всеми этими делами».

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Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official) 22 Дек 2019 в 12:41 PST

Напомним, в конце сентября пошли слухи о задержании Бочкаревой в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Более того, при ней нашли пакетик с кокаином. Сама Наталья эту информацию отрицает.

Тем не менее, на просторах Интернета появилось видео, на котором похожая на актрису женщина сознается в содеянном. В это время она стоит в наручниках, сообщает РИА Новости.

Сначала светскую львицу лишили водительских прав и выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей. Позже в столичном Симоновском суде сообщили о передачи уголовного дела с ее участием передали в суд. Наталье грозит до трех лет лишения свободы.

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