Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту. У Зеленского отреагировали

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, который соединяет Тамань (Краснодарский край РФ) и оккупированный полуостров. Об этом пишут российские СМИ.

Путин решил лично проверить железную дорогу и проехался вместе с рабочими в рейсовом поезде из Керчи в Тамань.

Отмечается, что первый пассажирский поезд начнет ездить по мосту с 25 декабря. Летом следующего года мост откроют для грузовых поездов.

Вся кремлевская пропаганда отреагировала восхваляя своего царька

Путин дал старт железнодорожному движению в Крым в кабине машиниста: "Поехали" pic.twitter.com/NwTasAEWI6

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 23, 2019

‘Значительно мягче идёт, чем автомобильный’

Путин в кабине поезда уже на Керченском мосту pic.twitter.com/KAkBYKyawt

— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) December 23, 2019

В Представительстве президента Украины в АРК назвали действия РФ грубым нарушением норм международного права. Об этом говорится в сообщении представительства в Facebook.

«Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в сообщении.

Также в представительстве напомнили, что любой въезд или выезд в Крым должен происходить по согласованию с Киевом и через пункты пропуска на административной границе.

«Подчеркиваем, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины», — добавили в представительстве.

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