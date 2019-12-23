Глава Башкирии дал владельцам магазинов сутки, чтобы убрать с прилавков «снюсы»

23.12.2019, 16:55, Новости дня

Пока закон не вступил в силу – давайте думать, какими другими эффективными способами уберечь наших детей

Глава Башкирии Хабиров дал владельцам магазинов сутки, чтобы они полностью убрали с прилавков так называемые «снюсы».

Пакетики с измельчённым табаком позиционируются как «относительно безопасная» замена табакокурению. С 2015 года они были запрещены, но с прошлого года вновь начали набирать большую популярность, появились аналоги табачного изделия — теперь уже в виде конфет с жидким никотином. Но если раньше его можно было приобрести лишь в специализированных табачных ларьках, то теперь можно найти даже в продуктовых магазинах.

Как сообщал «Башинформ», 11 декабря в больницу с отравлением после употребления такой конфеты попал 11-летний школьник из Стерлитамака, 12 декабря девочка из западного района РБ. В ноябре никотиносодержащим веществом отравился 12-летний подросток.

И такие случаи тяжелых отравлениях школьников происходят по всей стране, были даже летальные исходы. Для детского организма они представляют большую опасность — содержание никотина в них больше, чем в табаке.

Прокуратура Башкирии готовит законопроект﻿ о запрете продажи «снюсов» несовершеннолетним. ﻿В ближайшее время Госдума РФ примет поправки о запрещении аналогов изделия.

«Пока закон не вступил в силу – давайте думать, какими другими эффективными способами уберечь наших детей, — пишет у себя в аккаунте глава республики Радий Хабиров. — Владельцам магазинов даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков. Кто не поймет — поговорим по-другому».



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