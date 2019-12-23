«Искусство должно возбуждать»: каток в форме пениса привел в восторг новосибирскую чиновницу

Пользователи высмеяли форму катка, похожего сверху на гигантский голубой пенис.
Новогодний каток Новосибирска удивил горожан, напомнив по своей форме мужской половой орган. В ответ на критику вице-мэр Анна Терешкова назвала праздничный каток настоящим «искусством».
Накануне фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях фотографии новогоднего катка в Новосибирске, снятые с помощью квадрокоптера.
Пользователи после этого высмеяли форму катка, похожего сверху на гигантский голубой пенис.
Однако вскоре скептикам в соцсетях ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, являющаяся также начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала чиновница на своей странице в фейсбуке, сопроводив пост игривым смайликом.
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