«Искусство должно возбуждать»: каток в форме пениса привел в восторг новосибирскую чиновницу

23.12.2019, 16:55, Новости дня

Пользователи высмеяли форму катка, похожего сверху на гигантский голубой пенис.

Новогодний каток Новосибирска удивил горожан, напомнив по своей форме мужской половой орган. В ответ на критику вице-мэр Анна Терешкова назвала праздничный каток настоящим «искусством».

Накануне фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях фотографии новогоднего катка в Новосибирске, снятые с помощью квадрокоптера. 

Пользователи после этого высмеяли форму катка, похожего сверху на гигантский голубой пенис.

Однако вскоре скептикам в соцсетях ответила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, являющаяся также начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

«Настоящее искусство должно возбуждать!» — написала чиновница на своей странице в фейсбуке, сопроводив пост игривым смайликом.



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