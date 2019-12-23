В Украине россиянам незаконно помогали получить гражданство одной из стран ЕС – СБУ

23.12.2019, 16:54, Новости дня

В Украине гражданам России и стран СНГ незаконно помогали получить паспорт одного из государств Европейского союза. Об этом 23 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, участники схемы подделывали свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы, которые нужны для получения иностранного гражданства. Стоимость подготовки документов составляла €2-5 тыс.

В СБУ отметили, что организаторы схемы привлекли к своей деятельности чиновника иностранного консульского учреждения для беспрепятственного рассмотрения документов и дальнейшего прохождения процедуры приобретения гражданства.

Оперативники установили более 2 тыс. человек, которые пытались получить паспорта через незаконную схему.

Во время обысков правоохранители обнаружили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило сегодняшний визит российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте представительства. В представительстве украинского президента отметили, что “такие действия РФ является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права“. “Представительство президента Украины в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика