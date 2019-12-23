Федерациям олимпийских видов спорта возобновили финансирование – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в комментарии «Укринформ» заверил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта полностью возобновлено.

«Уже все есть, деньги есть, все финансируется. Мы провели экспресс-опрос по этому поводу, и это оказалось преувеличением. Были на один или два дня приостановлены расчеты, сейчас все восстановлено. Мы не видим никаких проблем», – сказал Бородянский.

18 декабря глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул заявил что подготовка легкоатлетов к Олимпийским играм 2020 года прерывается. 19 декабря на вопрос о том, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, сказал, что такой риск есть. «Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале», – сказал глава ФЛАУ.

22 декабря Федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило сегодняшний визит российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте представительства. В представительстве украинского президента отметили, что “такие действия РФ является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанными принципами и нормами международного права“. “Представительство президента Украины в […]