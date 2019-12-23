Отплясывающая Ксения Бородина едва не затоптала ребенка на празднике

В честь именинницы ведущая шоу «Дом-2» закатила

грандиозное торжество. На него Ксения Бородина пригласила близких друзей. По

мнению гостей, мероприятие прошло на высшем уровне.

Среди пришедших поздравить Теону с днем рождения были замечены

коллеги Ксении Бородиной по телестройке – Ольга Орлова, Елена Бушина и Наталья

Варвина.

На вечеринке веселись не только дети, но и

взрослые. Ведущая принимала участие в играх, организованных аниматорами. Не

обошлось и без зажигательных танцев. Видеоотчетом звезда поделилась в своем «Инстаграм».

В один из моментов праздника Ксения Бородина чуть не сшибла с ног маленькую

девочку.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 22 Дек 2019 в 8:28 PST

Кульминацией

праздника стал вынос многоярусного торта. Лакомство было украшено сладкими

фигурками единорогов.

Как

писали «Дни.ру», Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Марусю

и четырехлетнюю Теону. Отметим,

что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея –

тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.

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