Отплясывающая Ксения Бородина едва не затоптала ребенка на празднике

В честь именинницы ведущая шоу «Дом-2» закатила
грандиозное торжество. На него Ксения Бородина пригласила близких друзей. По
мнению гостей, мероприятие прошло на высшем уровне.
Среди пришедших поздравить Теону с днем рождения были замечены
коллеги Ксении Бородиной по телестройке – Ольга Орлова, Елена Бушина и Наталья
Варвина.
На вечеринке веселись не только дети, но и
взрослые. Ведущая принимала участие в играх, организованных аниматорами. Не
обошлось и без зажигательных танцев. Видеоотчетом звезда поделилась в своем «Инстаграм».
В один из моментов праздника Ксения Бородина чуть не сшибла с ног маленькую
девочку.
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Кульминацией
праздника стал вынос многоярусного торта. Лакомство было украшено сладкими
фигурками единорогов.
Как
писали «Дни.ру», Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Марусю
и четырехлетнюю Теону. Отметим,
что ранее теледива рассказывала, что ее дети очень разные по характеру. Тея –
тусовщица, а вот Маруся, наоборот, – домосед.
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