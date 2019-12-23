Политолог назвал высокие результаты «Единой России» на выборах одним из главных итогов года

Одним из главных политических итогов уходящего года можно назвать успешное выступление «Единой России» на выборах — идущие от партии кандидаты побеждали с большим отрывом. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Он также отметил, что выборы губернаторов прошли без вторых туров.

«Судя по региональным кампаниям 2019 года, можно сделать вывод, что отделения «Единой России», можно сказать, «перегруппировались». Как правило, в выборах различных уровней участвовали партийные кандидаты, и они лидировали с результатом, превышающим 50 процентов», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Эксперт отметил, что накануне единого дня голосования ряд экспертов прогнозировал, что в нескольких регионах (называлось от трех до восьми) голосования пройдут в два тура. «В итоге, мы не увидели прогнозируемых вторых туров, при этом мы видели гораздо большее число заявленных участников губернаторской гонки», – констатировал Кирьян. Кроме того, по оценке эксперта, не сбылись прогнозы на «сворачивание» участия «Единой России» в выборах. «Я думаю, что там, где кандидат-единоросс изначально был сильным и не считал нужным скрывать партийную принадлежность, она ему не мешала, а скорее помогала. Были кандидаты, кто шел вне партии, но при ее поддержке. Это их выбор. Сейчас мы знаем, партия все-таки выступает за то, чтобы партийный «маркер» был четким», – заметил Кирьян.

Он подчеркнул, что на съезде «Единой России», прошедшем в ноябре, по сути шла речь о перезагрузке и об обновлении партии, и о том, что губернаторы, избранные от «Единой России», возглавят партийные отделения в своих регионах. «Это все запас на будущее, а пока можно сказать, что в кампании-2019 сработали те решения и выводы по стилистике и по повестке, которые были сделаны по итогам предыдущего, 2018 года, и эти выводы сработали», – отметил Кирьян.

В целом региональные кампании, в том числе губернаторские, прошли прозрачно, подчеркнул собеседник. «Те кто хотел заявить кандидатуры, заявили их, те кто подавал документы на прохождение регистрации – регистрировались, и выходили на голосование», – сказал Кирьян. «Те социологические данные, которые показывают, что местные жители считают прошедшие выборы легитимными – были собраны там, где «Единая Россия» показала результат «50 процентов плюс», – отметил политолог.

«Я думаю, что негативный тренд в настроениях электората, который появился после пенсионной реформы, идет на спад. Я не могу сказать, что он совсем забыт, или его нет. Но он просто не доминирует, как основной критерий оценки работы власти», – подчеркнул Кирьян.

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