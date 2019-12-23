Рыбинцы принимают участие в конкурсе «Новогодний город»

Рыбинцы принимают участие в конкурсе «Новогодний город»

23.12.2019, 16:45, Новости
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В начале декабря в Рыбинске стартовал конкурс на лучшее украшение подъезда или двора к новому году.

Несмотря на бесснежную погоду, рыбинцы сами создают атмосферу праздника. Одними из самых креативных стали жители микрорайона Переборы.

Почти все украшают свои квартиры и дома к новогоднему празднику. Почему бы не украсить и подъезд? Тогда атмосфера праздника будет чувствоваться уже с порога. С 2016 года в преддверии Нового года специалисты комитета по развитию местного самоуправления организуют конкурс на лучшее оформление подъездов, дворов, фасадов или новогодних елок.

Пример одного из самых ярких и красочных оформлений в этом году находится по адресу: улица Инженерная, 48. Жители этого дома ежегодно принимают участие в конкурсе. А представителей конкурсной комиссии встречают в новогодних костюмах с песнями и частушками.

̶ На базе комитета по развитию местного самоуправления создается комиссия по оценке конкурсных работ от жителей города. От активных рыбинцев в этом году поступило 42 заявки. Благодарим всех жителей за активность, энтузиазм и творческий подход к конкурсу. Своими работами они создают настроение не только себе, но и окружающим, ̶ рассказала ведущий специалист комитета по развитию местного самоуправления Светлана Данилина.

Ещё одни постоянные участники и неоднократные победители конкурса ̶ жители дома № 21 по проспекту Мира. Жильцы из десяти подъездов объединяются и создают себе новогоднее настроение. В этом году в доме проводят капитальный ремонт, но это не помешало принять участие в конкурсе.

Посостязаться за лучшее украшение к Новому году могут не только жители многоквартирных домов, но и коллективы учреждений культуры, спорта, образования. В общей сложности в этом году на суд жюри поступило более 100 заявок.

Подведение итогов состоится 25 декабря. Всех участников ждут в БИЦ «Радуга» в 13:30, где пройдет награждение победителей.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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