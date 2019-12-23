Мнение: Умер, но доказал

Целый ряд ошибок повлёк за собой не самые приятные последствия. Путь был тернистым, однако осенью этого года, наконец, было принято беспрецедентное решение: отказаться от самовыдвижения на выборах. Причиной подобных нововведений послужило полное недоумение людей и, как следствие, незаинтересованность в смене аппарата власти.



Посудите сами: есть кандидат, поддержанный, например, «Единой Россией», но который не маркирует себя этой партией. Он, конечно же, вводит народ в заблуждение, тем самым заставляя задуматься: «А точно ли такому человеку можно доверять?»

На выборах, которые прошли вчера в ряде регионов, стало очевидно, что система с отменой самовыдвиженцев как ни странно работает — россиянам приятно знать всю подноготную кандидата. Однако подобное явление явно не пришлось по душе оппозиционным партиям: те недооценили выигрышное положение «единороссов».

Самым ярким примером стали досрочные выборы главы Абакана, которые проводились в связи со смертью предыдущего главы города Николая Булакина. Мэр был при должности 24 года, объединив большое количество людей, в том числе и Абаканский городской Совет депутатов. За это время организовалась целая «команда Булакина», входить в которую мог каждый горожанин. Именно так произошло знакомство молодого Алексея Лёмина и Николая Генриховича, который и не подозревал, что тот сменит его «у руля» спустя 19 лет.



Лёмин – кандидат от «Единой России», чего, кстати, никогда не скрывал. Это и шло вразрез с интересами губернатора Хакасии, представителем коммунистов — Валентина Коновалова. Мощная антикампания, которую всё это время вели против Лёмина, результатов не дала: симпатии жителей Абакана оказались на стороне единоросса, которые подарили ему 87 процентов своих голосов и, тем самым, обеспечили победу на выборах.

Политологи допускают, что одержать победу Алексею мог помочь заветный тезис «команды Булакина», на протяжении многих лет ассоциирующийся с «ЕР», линию которой вели городские власти, и успел завоевать доверие.



Что же касается самой партии, то победа Левина – это и их победа в том числе. Ведь, учитывая тот факт, что Хакасия – один из самых оппозиционных регионов, это не помешало единороссам отстоять своё право руководства. К слову, это далеко не первый пример, когда при либеральном губернаторе «Единой России» удаётся успешно удерживать власть в городах и столицах. В сентябре подобную картину можно было наблюдать в Братске, где победу на выборах одержал Сергей Серебрянников, также кандидат от «ЕР».

Источник: Теория элит

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